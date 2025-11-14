Habertürk
        Mardin Haberleri

        Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:46
        Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Midyat Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, diyabet konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla hastanede bilgilendirme standı kuruldu.

        Stantta görevli personeller, kan şekeri ölçümlerini yaptıkları vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verdi.

        Diyetisyen Dilan Taşdemir de diyabetin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hastalığın doğru yönetimine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

