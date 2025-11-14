Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

Diyetisyen Dilan Taşdemir de diyabetin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hastalığın doğru yönetimine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Midyat Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, diyabet konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla hastanede bilgilendirme standı kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.