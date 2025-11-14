Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Midyat Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, diyabet konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla hastanede bilgilendirme standı kuruldu.
Stantta görevli personeller, kan şekeri ölçümlerini yaptıkları vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verdi.
Diyetisyen Dilan Taşdemir de diyabetin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hastalığın doğru yönetimine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.
