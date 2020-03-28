Derik'te hastane girişine triyaj çadırı kuruldu

DERİK(Mardin),(DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Derik Devlet Hastanesi'nde alınan tedbirler kapsamında, acil servisin girişine triyaj çadırı kuruldu. Hastane yönetiminin talimatıyla kurulan çadırda, acil polikliniğine girenlerin ateşi ölçülerek, olası bir vakanın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Triyaj çadırında görevlendirilen personel, hastaneye gelenleri poliklinik veya servislere yönlendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-03-28 10:43:45
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