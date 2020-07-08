Mardin'de 13 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 mahallede perşembe günü 06.00 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada perşembe günü 06.00 12.00 saatleri arasında elektrik kesitisi uygulanacağı kaaydedildi. Açıklamada, "Nusaybin ilçesi ÇağÇağ trafo merkezi barası ile irtibatlı F7 Nusaybin2 ve F9 Nusaybin3 fiderleri üzerinde bulunan DM1 kabininde yüklenici firma tarafınca tesis çalışmaları yürütüleceğinden 9 Temmuz Perşembe günü 06.0012.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Nusaybin ilçesinde 8 Mart, Abdulkadirpaşa, Barış, Devrim, Dicle, Fırat, Gırnavas, Kışla, MorYakup, Selahaddin Eyyubi, Yenituran, Yeşilkent ve İpekyolu mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.