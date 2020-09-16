Mardin'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşti.

Vali Demirtaş başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, AFAD Müdürü Davut Esen ve Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya katıldı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, 2019 yılında gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Karaboğa'nın 112 Acil Çağrı Merkezinin istatistiklerini içeren sunumunun ardından acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi konuları görüşüldü.

112 Acil Çağrı Merkezindeki personellerin bir taraftan yardım bekleyen gerçek vakalara ambulans, polis, jandarma, itfaiye ekiplerini sevk edip hayat kurtarmaya çalışırken, diğer taraftan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmesinin görevlerini zorlaştırdığına dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. Vali Demirtaş, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız çağrıların azaltılması konusunda vatandaşların bilgilendirmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatında bulundu.

Toplantı, asılsız ihbarların azaltılması konusunda karşılıklı bilgi alış verişi ve önerilerde bulunulmasının ardından sona erdi.

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