Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Demirtaş ile bir araya geldi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere Mardin’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, valiliğe gelişinde Vali Demirtaş tarafından karşılandı. Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte valilik makamına geçti. Mardin’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Arif Çetin, Vali Demirtaş ile bir süre görüşerek, istişarelerde bulundu. Orgeneral Çetin, misafirperverliği dolayısıyla Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür edip Orgeneral Çetin’in nezdinde kahraman Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarı dilediklerinde bulundu.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve KOM Daire Başkanı Albay Yüksel Oğuz eşlik etti.

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