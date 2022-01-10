Midyat’ta uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

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Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan F.O. yakalandı. Operasyonda yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramalarda 30 gram kokain, 4,93 gram esrar ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine götürüldü. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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