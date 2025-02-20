Mardin sisten kayboldu!

Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, sisin gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Merkez ilçe Artuklu'yu etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde oluşan sisle görüş mesafesi, yer yer 15 metrenin altına kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi.

Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Tarihi yapıların görünmez olduğu kentte yürümekte bile zorlandığını belirten Selim Topalcık, "Sizin de gördüğünüz gibi Mardin'de yoğun sis var, bazen göz gözü görmüyor. Özellikle sürücülerin, yayalara dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde yayaların da daha dikkatli olması lazım. Bir yandan soğuk hava, diğer yandan sis çok zorluyor bizleri. İnşallah yağmur da yağar. Çünkü bu yıl yeterince yağmur ve kar yağmadı. Yağmur ile birlikte kuraklık kırılır inşallah" dedi.