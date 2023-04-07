Çeşme başı denen yer orası çok güzel, oradan şelaleye geldik. Burası da çok güzel. Vatandaşların gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Fakat, temiz bırakmak şartıyla. Etrafa baktım, biraz kirli. Vatandaşların biraz daha buna dikkat etmesi gerekiyor. Genel olarak ziyaretçiler tarafından bırakılmış plastik atıklar var. Keşke bunları görmesek daha az görsek” dedi.