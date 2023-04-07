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Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve doğa güzellikleriyle göz kamaştıran Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

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İHA
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    İHA'nın haberine göre Karasu Çayı'nı ziyaret eden vatandaşlar su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    Kuraklık nedeniyle suyu azalan Karasu Çayı, son günlerde bölgede etkili olan yağış sonrası su debisi tekrardan yükselirken, dağa güzellikleri göz kamaştırıyor.
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    "VATANDAŞLARIN GELİP GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

    Ramazan ayında vakit geçirmek için ailecek Mazıdağı’na geldiklerini söyleyen Hüseyin Eren, “Gezmeyi seviyoruz, İstanbul'dan geliyoruz. Ailecek Ramazan ayında vakit geçirmek için geldik. Mazıdağı’nda kalıyoruz. Karasu Çayı güzel bir yer.
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    Çeşme başı denen yer orası çok güzel, oradan şelaleye geldik. Burası da çok güzel. Vatandaşların gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Fakat, temiz bırakmak şartıyla. Etrafa baktım, biraz kirli. Vatandaşların biraz daha buna dikkat etmesi gerekiyor. Genel olarak ziyaretçiler tarafından bırakılmış plastik atıklar var. Keşke bunları görmesek daha az görsek” dedi.

     

     
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

    Üniversitelerin hibrit sisteme geçmesinden dolayı memleketi Mardin’in Mazıdağı ilçesine döndüğünü belirten öğrenci Serdar Abi, “Karasu Çayı bize yakın, daha öncede gelmiştim. Geçen sefer geldiğimde sular çekilmişti. Şu an tekrar sular yükselmiş durumda. Çok güzel bir görüntü oluşmuş” ifadelerini kullandı.
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı
  • Mardin’in saklı cenneti: Karasu Çayı

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