Sezona Carlo Ancelotti yönetiminde başlayan ve geçen sezon kaptırdığı şampiyonluğu, Juventus'u geride bırakarak almak isteyen Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik, eski ve yeni teknik direktörleri hakkında açıklamalar yaptı. Chelsea'nin menajeri olan Maurizio Sarri'yi öven Hamsik, ''Sarri, 7-24 futbolun içerisinde oluyordu. Gerek saha içinde gerek saha dışında bunu yaşıyordu. Futbol konusunda bu adam bir hasta, takıntılı bir halde. En ufak bir ayrıntıyı bile gözünden kaçırmıyor. Bay Sarri, taktik ve teknik olarak gelişmemize çok katkı sağladı.'' ifadelerini kullandı.

"HER YERDE BAŞARILI OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Marek Hamsik yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili açıklamalarda da bulunan Hamsiki ''Şimdi ise Carlo Ancelotti ile çalışıyoruz ve mutluyuz. Bize harika ve açık bir insan olduğunu gösterdi. Kariyerinde gittiği her yerde başarılı olmuş bir adam ve bu tesadüf değil. Bize eğlenceli yaklaşıyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Napoli olarak kazanmaya odaklı anlayışımıza devam edeceğiz.'' dedi.

Napoli bu sezonki ilk lig maçında Ciro Immobile'nin attığı harika golle 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ