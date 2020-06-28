Gomez'den gollü veda

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Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart'ın Bundesliga 2'nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı. 42. dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı.

Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serdar Dursun, 53. dakikada Matthias Bader ve 88. dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu. Stuttgart'ın doğrudan Bundeslig'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82. dakikada yerini Sasa Kalajdzic'e bıraktı.