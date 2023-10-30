Marius Sumudica: Sadece savunarak puan kazanamayız

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, "İki farklı devre oldu. İlk yarıdaki rakip pozisyona giremedi, sadece ceza sahası dışında şutları denedi. Duran toptan bir gol yedik. Orada sorumluluk almamız gerekiyordu. Markajı iyi yapmazsak golü yeriz. Bunu kabul edemiyorum. Maalesef kornerden bir gol yedik. İlk golü yedikten sonra açılmaya başladık. Çünkü beraberliği sağlamak istiyorduk maalesef ikinci golü yedik. Takımı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. 30 bin kişinin önünde oynamak kolay değil. Bu tür büyük maçlarda gol atamazsanız puan kazanamazsınız. " diye konuştu.

"SADECE SAVUNARAK PUAN KAZANAMAYIZ"

Deplasman maçlarında pozisyona girdiklerini ancak gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Rumen teknik adam şunları kadetti:

"Şimdiye kadar deplasmanda 3 maç yaptık. Kayseri maçında 4 net pozisyonumuz vardı, Başakşehir maçında da aynısı oldu, 3 net pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Bugün yine net fırsatlar yakaladık. Deniz karşı karşıya pozisyonda dışarı attı. Gratel'in pozisyonu vardı. 3 deplasman maçına baktığınızda 12 net pozisyon yakaladık. Sadece savunarak puan kazanamayız. Bunu çalışacağız. Beşiktaş'ı çok iyi kapattı futbolcularım, bundan dolayı mutluyum. Taktik olarak Beşiktaş bizden üstün değildi. Futbolda gol atarsanız galip gelebiliyorsunuz."