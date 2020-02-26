Ünlü Rus tenisçi Mariya Yuryevna Şarapova kimdir? 5 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenise veda mı etti? Güçlü backhand ve forehand vuruşlarıyla tanınan Şarapova hakkında merak edilenler haberimizde...

MARİYA YURYEVNA ŞARAPOVA KİMDİR?

Maria Sharapova 19 Nisan 1987 yılında Nygan Rusya'da dünyaya geldi. Rus tenisçi Mariya Yuryevna Şarapova,Nick Bollettieri Tenis Akademisi'nde oynamak için 8 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 3 Temmuz 2004'te Serena Williams'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi ünvanına sahip oldu. 2006 yılında ise Justine Henin'i 6-4'lük 2 setle geçerek kariyerinin ikinci Grand Slamı olan Amerika Açık'ı kazandı.Maçları sırasında 100 desibeli aşan çığlıkları ile ünlenen sporcu bu yüzden uyarılara maruz kalmıştır. Çift el backhand kullanır.Mariya Yuryevna Şarapova güçlü backhand ve forehand vuruşlarıyla tanınır.

2008'de Avustralya Açık finalinde Ana Ivanovic'i 7-5 ve 6-3 lük setlerle yenerek şampiyon oldu. Turnuva süresince dünya 1 numarası Justine Henin'i 6-4 ,6-0 ve 4 numarası Jelena Jankovic'i de 6-3 6-1 gibi skorlarla rahatça geçti.2012 yılında Roland Garros finalinde İtalyan Sara Errani'yi 6-3 ve 6-2 lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Böylece tüm grand slamlerde şampiyon olan 6. kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.Justine Henin'in tenisi bırakması sonucunda 19 Mayıs 2008'de açıklanan WTA sıralamasında 2005'ten sonra bir kez daha bir numara oldu. Son sıralamada, aldığı yenilgiler yüzünden 1 Ocak 2009 itibarıyla yerini Sırp tenisçi Jelena Jankovic'e bıraktı.Ünlü rus tenisçi Şarapova, yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle dünya klasmanında ilk 20'ye veda etti. 2009 sıralamasında 53. sırada yer aldı. 5 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı. Ayrıca güzel tenisçi'nin "Durdurulamaz "isimli eseri büyük sporcunun hayatını, başarısını,anlattığı muhteşem bir otobiyografik romanıdır.