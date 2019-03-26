MARKA'nın 2019 Yılı Mali Destek Programları, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı.
Ajans bu yıl üretim altyapılarının geliştirilmesine yönelik 8 milyon lira, imalat sanayisinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik altışar milyon lira olmak üzere, Mali Destek Programı'na toplam 20 milyon lira bütçe ayırdı.
Programlardan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşların, 24 Mayıs'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
"MARKA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI"
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, MARKA'nın bölgenin potansiyellerini harekete geçirmek için faaliyet gösterdiğini söyledi.
MARKA'nın kurulduğundan beri önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Aksoy, "Ajansımız kurulduğu günden bu yana 23 mali destek programı açıklamış, 7 doğrudan faaliyet desteği ve 8 güdümlü proje desteğini hayata geçirmiştir. Toplamda bugüne kadar 498 proje için 112 milyon 110 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansmanlarla beraber baktığımızda 233 milyon 384 bin liralık yatırım bölgede gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Aksoy, teknik destek programı kapsamında da 564 projeye yaklaşık 4 milyon 400 bin lira kaynak ayrılarak, 32 bini aşkın insanın eğitim almasının sağlandığını kaydetti.
Bugün 3 başlık altında 20 milyonluk kaynağın bölgedeki kurum ve kuruluşların istifadesine sunulmak üzere açıklandığını dile getiren Aksoy, proje sunma imkanı tanınan kurumların projelerini sunmalarını beklediklerini ifade etti.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da İstihdam Seferberliği çerçevesinde mesleki eğitime verilen destekleri çok önemsediklerini belirterek, açıklanan programların Kocaeli'ye ve Doğu Marmara Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise sonuç odaklı anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, bu sene toplam bütçesi 20 milyon lira olan 3 mali destek programı açıkladıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından MARKA Proje Uygulama Birim Başkanı Aziz Onur Aladağ, söz konusu programların hedefleri, öncelikleri, bütçesi, hangi kurumların başvuruda bulunabileceği, ne tür projelerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği konularında sunum yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.