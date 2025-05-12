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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Marko Guduric: Her şeye hazır olmak gerekiyor! - Basketbol Haberleri

        Marko Guduric: Her şeye hazır olmak gerekiyor!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi üzerlerinde çok fazla baskı olduğunu söyleyerek, "Her detay çok önemli aslında. Gücümüz de rotasyonumuz. Her şeye hazır olmak gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:37
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        "Her şeye hazır olmak gerekiyor!"
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        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four'da mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerde turnuva öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya gününde Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Oyuncular ilk olarak Final Four'da mücadele edecek olmalarıyla ilgili duygularını paylaştı. Guduric, "Hedefimizdi bu. Herkes çok sağlıklı. Forma girmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Nigel Hayes-Davis ise, "Marko'nun söylediği gibi hedefti. Burada olma şansımızı oluşturmamız gerekiyordu. Önemli olan herkesin Abu Dabi'ye sağlıklı gitmesi" değerlendirmesinde bulundu.

        Panathiakos ile yeni bir takım olarak karşılaşacaklarına değinen Wade Baldwin, "Artık sonunda zamanı gelmişti. Kulüp adına beklentiydi. Panathinaikos ile oynayacağız ama yeni takım olarak oynayacağız bakalım bizi neler bekliyor. 23 Mayıs'ı bekliyorum, çok heyecanlıyım. Şampiyon takıma karşı oynamak çok önemli. Geçen seneki hikayemi biliyorsunuz. Hazır olacağım" diye konuştu.

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        NIGEL HAYES-DAVIS: TAKIM OYUNU OLACAK

        Panathinaikos karşısında bireysel anlamda ile bir düello olacak mı?' sorusuna Nigel, "Fenerbahçe - Panathinaikos maçı olacak. Koç da bize bunu söylüyor. Kahraman olmak değil, takım oyunu olacak" cevabını verdi.

        NBA ile alakalı sorulan bir soruya da Nigel Hayes-Davis, "Bu soruyu son birkaç yıldır aynı şekilde cevaplıyorum. Burası evim. Şu an evimdeyim. Önümüzde Türkiye Ligi maçı var ve sonra Final Four. Tek düşüncem önümüzdeki hedeflerde konsantre olmak" açıklamasını yaptı.

        GUDURIC: HERKES ROLÜNÜ ÇOK İYİ OYNARSA BAŞARILI OLACAĞIZ

        Tarık Biberovic'in Paris maçı sonrası kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerine yönelik Guduric, "Tarık’a teşekkür ediyorum. İşimizi yapmaya çalışıyorum. Burası Fenerbahçe. Herkes rolünü çok iyi biliyor. Herkes rolünü çok iyi oynarsa mutlu olacağız ve başarılı olacağız. 23 Mayıs'ta hazır olacağım. Tek başımıza bir şey başaramayız, takım olarak bakmalıyız önemli olan bu. Fenerbahçe olarak tutmaya çalışıyoruz her basket oynayan sporcu gibi hedef NBA oluyor. iyi fırsat çıkarsa gitmeyi düşünebilir. Daha sonra Fenerbahçe'ye dönebilir. Fenerbahçe kulüp olarak tutmayı isteriz" ifadelerini kullandı.

        "HER ŞEYE HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

        'Panathinaikos eşleşmesinde anahtar savunma mı olur, hücum mı olur?' sorusunu Morko Guduric, "Özel bir etkinlik ve çok fazla baskı var üstümüzde. Her detay çok önemli aslında gücümüz rotasyonumuz. Her şeye hazır olmak gerekiyor" diye yanıtlarken, Nigel de maçta ribaundların etkili olacağını söyledi.

        Baldwin ise, "İki maçta da ben ve Marko topu kontrol edemedik. Maçın hızını kontrol edip, topu kontrol ederseniz her şey daha kolay olur" dedi.

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