Marko Guduric: Her şeye hazır olmak gerekiyor! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi üzerlerinde çok fazla baskı olduğunu söyleyerek, "Her detay çok önemli aslında. Gücümüz de rotasyonumuz. Her şeye hazır olmak gerekiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:37

