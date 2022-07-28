Marmaris'te paniğe yol açan yangın!

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Fotoğraf: İHA
AA'da yer alan habere göre, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fotoğraf: Habertürk.com
Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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