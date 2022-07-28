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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde paniğe yol açan yangın! - Güncel Haberler
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Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde paniğe yol açan görüntüler kaydedildi. İlçede yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde paniğe yol açan yangın! - Güncel Haberler
Marmaris'te paniğe yol açan yangın!
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AA

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: İHA

AA'da yer alan habere göre, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: Habertürk.com

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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