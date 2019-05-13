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Mart ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Mart 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 düşerek 838 bin 444 tona geriledi

süt ve süt ürünleri üretimi

Toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azaldı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 961 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 5 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 125 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı.

Yoğurt üretimi 99 bin 11 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azaldı. Ayran üretimi ise 62 bin 148 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalış gösterdi.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azaldı.

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