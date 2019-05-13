Toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azaldı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 961 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 5 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 125 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı.

Yoğurt üretimi 99 bin 11 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azaldı. Ayran üretimi ise 62 bin 148 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalış gösterdi.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,1 olarak tespit edildi.



