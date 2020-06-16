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Maske takma zorunlu olan iller hangileri? İşte Bakan Koca'nın açıkladığı illerin listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde maske takılması zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takması zorunlu olan illeri açıkladı. İşte Bakan Koca'nın açıkladığı illerin listesi...

Maske takma zorunlu iller

Maske takma zorunlu olan iller hangileri? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Maske takma zorunlu olan iller, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa olarak açılandı.

"ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE"

Koca, Twitter'daki bir başka mesajında "Maske ve mesafe kuralına uymayanları virüsle mücadeleye çağıralım" diyerek maske kullanımının önemini bir kez daha vurgulamıştı.

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