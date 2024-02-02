Vatandaşların köy odalarında bir araya gelerek büyük emeklerle hem tel helvası çektiğini hem de yöresel kültürü yaşatmaya çalıştığını belirten Eldivan, "Vatandaşların kendi arasında köyün genel durumuyla ilgili konularda toplanmasına vesile olan olaylarda mutlaka tel helvası çekiliyor. Sadece Bayburt'un merkezinde değil, bütün köylerimizde kış aylarında yapılan bir gelenek. Ben ilk defa bu kültüre şahit oldum ve gerçekten ciddi bir emek verildiğini gördüm. Aynı zamanda çok da lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor" dedi.