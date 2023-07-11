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        MasterChef All Star'da ilk kaptan kim oldu? İşte, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

        MasterChef All Star Türkiye'nin 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü yayınlanacak 22. bölümünde ana kadroya giren yarışmacılar arasında ilk kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar ilk kaptanlık mücadelesinin ardından mavi ve kırmızı takım kadrolarını belirledi. İşte, ilk kaptanlar ve takımların kadrosu...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 01:49
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        MasterChef All Star Türkiye yarışması heyecanı devam ediyor. Ana kadronun tamamlanması ile yarışmacılar ilk kez kaptanlık kazanmak için mücadele verdi. 9 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde kadroya giren son yedek isim belli oldu.

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        MASTERCHEF ALL STAR İLK TAKIM KAPTANLIĞI OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef All Star Türkiye'nin bu akşam yayınlanan 22. bölümünde ilk takım kapatınlığını kazanan isim Sergen oldu.

        MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te ilk hafta mavi takımda kaptan Sergen oldu.

        KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te ilk hafta kırmızı takım kaptanı Sergen'nin seçimi ile Eray oldu.

         

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSU

        Sergen

        Tahsin

        Esra

        Tanya

        Sefa

        Ayaz

        Güzide

        Mert

        Gamze

        Suna

         

         

         

         

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KADROSU

        Eray

        Dilara

        Burcu

        Çağatay

        Batuhan

        Büşra

        Rıfat

        Tolga

        Berker

        Eda

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