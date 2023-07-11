MasterChef All Star'da ilk kaptan kim oldu? İşte, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef All Star Türkiye'nin 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü yayınlanacak 22. bölümünde ana kadroya giren yarışmacılar arasında ilk kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar ilk kaptanlık mücadelesinin ardından mavi ve kırmızı takım kadrolarını belirledi. İşte, ilk kaptanlar ve takımların kadrosu...
MasterChef All Star Türkiye yarışması heyecanı devam ediyor. Ana kadronun tamamlanması ile yarışmacılar ilk kez kaptanlık kazanmak için mücadele verdi. 9 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde kadroya giren son yedek isim belli oldu.
MASTERCHEF ALL STAR İLK TAKIM KAPTANLIĞI OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef All Star Türkiye'nin bu akşam yayınlanan 22. bölümünde ilk takım kapatınlığını kazanan isim Sergen oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te ilk hafta mavi takımda kaptan Sergen oldu.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te ilk hafta kırmızı takım kaptanı Sergen'nin seçimi ile Eray oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSU
Sergen
Tahsin
Esra
Tanya
Sefa
Ayaz
Güzide
Mert
Gamze
Suna