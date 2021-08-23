MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan 16. ve son isim dün akşam belli oldu. Peki son olarak ana kadroya giren kim oldu ve kadroya girenler kimler?



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer 1 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert

* Safanur

* Emre

* Sergen