MasterChef'te ana kadroya girecek yedek yarışmacı seçimi bu akşam gerçekleştiriliyor. MasterChef'te 29 Ağustos Perşembe akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için şefleri etkilemeye çalışıyor. Peki, MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya dahil olan isim kim oldu? İşte 29 Ağustos Perşembe akşamı MasterChef'te yaşananlar...