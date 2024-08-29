MasterChef ana kadroya kim girdi? Yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı...
MasterChef'te heyecan dorukta! Ana kadroya girmek için şans devam ediyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 29 Ağustos Perşembe günü MasterChef'te yedeklerden ana kadroya geçerek serüvenine devam eden yarışmacı...
MasterChef'te ana kadroya girecek yedek yarışmacı seçimi bu akşam gerçekleştiriliyor. MasterChef'te 29 Ağustos Perşembe akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için şefleri etkilemeye çalışıyor. Peki, MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya dahil olan isim kim oldu? İşte 29 Ağustos Perşembe akşamı MasterChef'te yaşananlar...
29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim henüz açıklanmadı.
GEÇEN HAFTA ANA KADROYA KİM GİRMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de 23 Ağustos Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim Akın olmuştu.
28 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 'Mavi Takım' kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Onur bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur haftanın 3. eleme adayı olarak Çağlar'ı seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda Akın oldu.