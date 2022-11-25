MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANACAK?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğini üstlendiği MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar Denizli'de hünerlerini sergileyecek. En son dokunulmazlık ödülünü kazanan kırmızı takım olmuştu. Bu akşam ki dokunulmazlık ödülünü kazanan takım henüz belli olmadı.