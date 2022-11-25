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MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım galip gelecek?

MasterChef’te bu akşam üçüncü dokunulmazlığı kazanmak için takımlar arasında mücadele yaşanacak. Mehmet, Danilo ve Somef Şef’in jüriliğini üstlendiği yarışmada mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için Denizli'de mücadele edecek. Denizli'nin yöresel mutfaklarını en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazanacak. İşte, MasterChef Türkiye'de son gelişmeler...

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  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım galip gelecek? 25 Kasım Cuma 2022 MasterChef Türkiye eleme potasına kim girdi ve kim gitti?

    TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye yarışmasında finale az bir zaman kaldı ve son 10 yarışmacı arasında mücadele devam hızla sürmeye devam ediyor.  Peki MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Eleme potasına giden isimler kimler? İşte MasterChef’in son bölümünde meydana gelenler…
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım galip gelecek? 25 Kasım Cuma 2022 MasterChef Türkiye eleme potasına kim girdi ve kim gitti?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANACAK?

    Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğini üstlendiği MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar Denizli'de hünerlerini sergileyecek. En son dokunulmazlık ödülünü kazanan kırmızı takım olmuştu. Bu akşam ki dokunulmazlık ödülünü kazanan takım henüz belli olmadı.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım galip gelecek? 25 Kasım Cuma 2022 MasterChef Türkiye eleme potasına kim girdi ve kim gitti?

    MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potasına gidecek yarışmacıyı oylama ile belirliyor. 24 Kasım Çarşamba akşamı takım oylaması sonucunda potaya giren yarışmacı adayı Gamze oldu.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım galip gelecek? 25 Kasım Cuma 2022 MasterChef Türkiye eleme potasına kim girdi ve kim gitti?

    MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.

     

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