        Haberler Bilgi Spor MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan 'Su Böreği' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 2 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:03
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Deniz, Furkan, Mert ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Ayten

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.

