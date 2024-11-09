MasterChef Türkiye'de son edeme adayı belli oldu. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken Beyza'nın gelişiyle duygusal dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir kişi oldu. İşte "MasterChef Türkiye oyunu kim kazandı, haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Eleme adayı olan yarışmacı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...