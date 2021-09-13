MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oldu...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu.

Bu akşam eleme yarışmasında siyez bulgurundan yemek yapmaları istenilen yarışmacılar arasında başarılı olanlar ve başarısız olan isimler açıklandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de eleme yarışmasında yaptığı yemekle başarılı olan isimler Azize, Safanur ve Dilara oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın son yarışmasında mücadele eden isimler Mert, Hamza ve İbrahim oldu. Üç yarışmacı arasından yemeğini en güzel yapan isim Mert oldu.

MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim İbrahim oldu.