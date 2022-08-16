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Haberler Televizyon MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos 2022 Ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu, hangi yarışmacı birinci oldu?
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MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos Ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu, hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadele girişen yarışmacılarda tansiyon her geçen gün artıyor. MasterChef'de 13. önlüğün sahibi Burak olurken, 14. önlüğün sahibi bu akşam belli olacak. 16 Ağustos MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. İşte 16 Ağustos Ana kadroya giren 14. yarışmacı...

MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos 2022 Ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu, hangi yarışmacı birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Önlük sayısı her geçen gün azalırken, yarışmada mücadele dozu artıyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanlamaları ile günün birinci olan ismi 16 Ağustos Salı akşamı belli olacak. Peki MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos Ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu, hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 14. İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 14. isim henüz belli olmadı. MasterChef'te 14. finalist bu akşam belli olacak.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN SON İSİM KİM OLMUŞTU?

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 13. yarışmacı Burak olmuştu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

Burak (13.hafta)

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