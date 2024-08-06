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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos 2024 MasterChef takım oyunu kim kazandı? Haftanın ilk takım oyunu kazananı...

        Haftanın ilk takım oyunu! 6 Ağustos MasterChef takım oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ağustos Salı günü yarışmacılar haftanın ilk takım oyunu için gruplara ayrıldılar. Ege mezeleriyle şefleri etkilemeye çalışan mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 6 Ağustos 2024 MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte haftanın ilk takım oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:01
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        MasterChef'te 6 Ağustos Salı akşamı yarışmacılar haftanın ilk takım oyununu oynayacak. Mavi ve kırmızı takım Ege mezeleri ile şefleri etkilemeye çalışırken bir yandan da kıyasıya rekabet edecek. Hatırlanacağı gibi, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. İşte 6 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...

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        MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım kaptanı)

        Murat Can

        Semih

        Nigar

        Kaan

        Ezgi

        Beril

        Onur

        Kerem

        Beyza

        5

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım kaptanı)

        Serhat

        Çağlar

        Nevzat

        Alper

        Ümmühan

        Kerem

        Zeynep

        Hakan

        Deniz

        6

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Zübeyde

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        7
        8
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