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        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 00:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:27
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        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önünde giden 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada 3 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı. Sürücüsünün kontrolünü sağlayamadığı kamyon köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte barıyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

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        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik’teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 22 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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