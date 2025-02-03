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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        İzmir'de küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti

        İzmir'de birlikte içki içen iki arkadaşın küfürleşmeyle başlayan tartışması cinayetle bitti. Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 01:03 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:03
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        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
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        İzmir'in Bornova ilçesinde Umut Can S. (28), iddiaya göre küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada birlikte içki içtiği arkadaşı Mert Gazi Sönmez'i (29) bıçakla öldürdü.

        DHA'nın haberine göre; olayın ardından polis tarafından yakalanan Umut Can S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bıçaklı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mert Gazi Sönmez (29)
        Mert Gazi Sönmez (29)

        KÜFÜRLEŞMEYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

        Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta birlikte içki içen iki arkadaştan Umut Can S. ile Mert Gazi Sönmez arasında, küfürleşme ile başlayan tartışma büyüdü. Umut Can S, yanındaki bıçakla arkadaşı Sönmez'e saldırdı. Çevredekiler kavga eden iki arkadaşı ayırmak istese de başarılı olamadı. Umut Can S., arkadaşı Sönmez'i çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Umut Can S, olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı Sönmez'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        #resim#1218913#

        TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucu Umut Can S, aynı gün yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Umut Can S, tutuklandı.

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        #İzmir
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