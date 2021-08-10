MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 7. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Pazar akşamı ikinci grup mücadelesi başlamış ve patlıcan kebabı yemeği sonrası seçilen 6 kişi arasından Şükrü ikinci grupta ana kadroya giren ilk isim olmuştu. İlk 6'ya kalan isimler: Aras, Hamza, Hasan, Selda, Lara ve Merve oldu. 9 Ağustos'ta ana kadroya giren isim henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 5 yarışmacı açıklandı. Diğer 5 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü