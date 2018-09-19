MasterChef Türkiye ne zaman? sorusunun cevabı, yarışmanın finalini heyecanla bekleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 yarışmacının yaptığı yemekleri profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu değerlendiriyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmasına dair detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASININ KONSEPTİ

Masterchef Türkiye Mutfağı; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar da kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 30 yarışmacı adayı Masterchef Türkiye’de kalabilmek için temel becerilerini ve hünerlerini Masterchef mutfağında gösterecek. İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli 14 yarışmacıdan biri olacak?

Birbirinden farklı yeteneği olan 14 Masterchef adayı, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için her hafta sonu bazen stüdyoda, bazen stüdyo dışında kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

Yemek pişirme sanatının en ince detaylarını profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'ndan, yemek yapma tutkusunun hırsa nasıl dönüştüğünü de yarışmacılardan öğreneceğiz.

Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

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