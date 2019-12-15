İtalya Serie A´nın 16. haftasında Juventus´un evinde Udinese´yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalıp takımının attığı 3´üncü golde asist yapan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu. Yaptığı asistin dışında 94 pasta 92 isabet sağlayan milli oyuncu, bunun yanında 5 hava topu kazanırken, 2 de top çaldı. 21 yaşındaki oyuncu 7 kez top uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.

SARRI: MERİH HIZLA GELİŞİYOR

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Merih´in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen´e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna´ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.