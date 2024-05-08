Mauro Icardi: Bu sezon da şampiyon olacağız

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Mauro Icardi, “70 yıldır yapılan böyle bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“HER MAÇIN AYRI ÖNEMİ VAR” Fatih Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe derbisine odaklanmak istediklerini söyleyen 31 yaşındaki santrfor, “Her maçı kazanmak gerekiyor. Maksimum sayıda maçı kazanıp şampiyon olmak gerekiyor. Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.