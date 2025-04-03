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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Wanda Nara'yı şikâyet etti- Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Wanda Nara'yı şikâyet etti

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ortak banka hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu (yaklaşık 292 milyon TL) kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:34
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        7 milyon Euro'luk şikâyet
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        Mauro Icardi ve Wanda Nara boşansa da aralarındaki gerilim sürüyor. 21 Mart'ta yollarını resmen ayıran ikiliden Icardi, eski eşinden şikâyetçi oldu.

        Mauro Icardi, eski eşi Nara’nın ortak hesaplarında bulunan 7 milyon Euro'yu (yaklaşık 292 milyon TL) kendi kişisel hesabına aktardığını öne sürerek hukuki yollara başvurdu.

        Mauro Icardi’nin avukatlarının, para transferlerin 'rızaya dayalı olmadığı' gerekçesiyle Nara hakkında hem tazminat hem de cezai yaptırımların uygulanması için talepte bulunduğu öğrenildi.

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