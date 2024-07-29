Mavi Hat'ta saldırılar sürüyor: Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri mevzileri vurduğunu duyurdu
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak Bağdadi ve Er-Rahib askeri mevzilerinin katyuşa roketleriyle hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusunun ise Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilerin vurulduğunu açıkladı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan Bağdadi ve Er-Rahib askeri mevzilerinin katyuşa roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.
Saldırının, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Malikiyye bölgesinde bulunan gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet vurulduğu belirtildi.
Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine hava saldırısı düzenlediğini, Merkaba beldesi ile Mis el-Cebel'in batısındaki El-Kanduli mahallesini ise topçu ateşiyle hedef aldığını duyurdu.
Öte yandan, İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine geçen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Celile bölgesinin batısındaki Adamit yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.
İSRAİL'DEN SALDIRI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesindeki bir aracı vurdu.
Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.