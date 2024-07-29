Mavi Hat'ta saldırılar sürüyor: Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri mevzileri vurduğunu duyurdu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak Bağdadi ve Er-Rahib askeri mevzilerinin katyuşa roketleriyle hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusunun ise Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:10 facebook

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