Mavi ve kahverengi gözlerinin doğallığına çevresindekileri inandırmaya çalışıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı da tıpta "heterokromi" şeklinde adlandırılan durumun genetik olduğunu belirtti. İnsanın iki gözü arasında renk farkı olduğunun anne karnında tespit edilebildiğini anlatan Yüzbaşı, şunları kaydetti: "Nurhayat Hanım'ın zaten dedesinde de varmış, yani genetik geçişi olan bir durum. Bu tarz hastaları gördüğümüz zaman tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Bazen altında bir genetik hastalık yatıyor olabilir. Bu noktada tabii ki bu hastalarımızı ayrıntılı muayene ediyoruz. Bu hastaları tespit ettiğimiz zaman, altında eğer bir hastalık yoksa ilerleyen süreçte herhangi bir problem olmuyor, göz bozukluğu da olmuyor ama muayene edip bunu böyle değerlendirmekte fayda var." ​​​​​​​