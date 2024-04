İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum

Uniq'de eğlence Mayıs ayında da devam ediyor... Mekân, Mayıs ayında tiyatro oyunlarından, festivallere, açıkhava konserlerinden, çocuk oyunlarına ve talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Buse Terim’in Baby On The Fest etkinliği, çocuklara yönelik çeşitli workshopların, atölyelerin, alışverişin, yoga, dans ve müziğin kısacası anne ve çocuğa dair her şeyin olduğu sürprizli bir anne çocuk festivali 11 ve 12 Mayıs’ta Maxımum Uniq Açıkhava’da olacak.

köşklerle süslenmiş, ayrıcalıklı ortamında, sanatseverleri birbirinden keyifli ve eğlenceli kültür - sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Simge Sağın, Okay Barış ve daha birçok sürpriz sanatçı dostlarıyla birlikte 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da izleyicilere unutulmaz bir Hıdırellez Festivali yaşatacak.

MAXIMUM UNIQ MAYIS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

2 MAYIS UYDURUK... SONLAR YASEMİN ŞEFİK

2 MAYIS... AYDINLIKEVLER

3 MAYIS... AYDINLIKEVLER

3 MAYIS... BENGÜ BEKER

4 MAYIS... YASEMİN SAKALLIOĞLU

4 MAYIS... MADDIX

5 MAYIS... SUZAN KARDEŞ’İN HIDIRELLEZ FESTİVALİ

6 MAYIS... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

7 MAYIS... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

8 MAYIS... ÇİFT TERAPİSİ

10 MAYIS... ŞAKŞAKÇILAR

10 MAYIS... MAX COOPER

11 MAYIS... DNA DANS TOPLULUĞU - SINIRLAR

11 MAYIS... BABY ON THE FEST BY BUSE TERİM

12 MAYIS... BABY ON THE FEST BY BUSE TERİM

13 MAYIS... KEL DİVA

14 MAYIS... KEL DİVA

15 MAYIS... KEL DİVA

15 MAYIS... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

17 MAYIS... HÜCRELER

21 MAYIS... KÜHEYLAN

22 MAYIS... HÜCRELER

26 MAYIS... NO NAME

26 MAYIS... COREY TAYLOR

28 MAYIS... ÖTEKİ

30 MAYIS... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK