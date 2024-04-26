İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum

Uniq'de eğlence Mayıs ayında da devam ediyor... Mekân, Mayıs ayında tiyatro oyunlarından, festivallere, açıkhava konserlerinden, çocuk oyunlarına ve talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Maraton; 2 Mayıs’ta ‘Aydınlıkevler’ ile başlayacak. Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği ‘Aydınlıkevler’ 2 ve 3 Mayıs’ta iki gün üst üste sahnede olacak. Serkan Keskin’in başrolünde olduğu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ oyunu 6 ve 7 Mayıs’ta sahnelenecek.

Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ 10 Mayıs’ta Maximum Uniq’te ilk kez seyirci ile buluşacak. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın birlikte rol aldığı 'Kel Diva' 13, 14 ve 15 Mayıs’ta üç gün üst üste tiyatroseverlerle buluşacak.

Başrolünde Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt’un olduğu ‘Hücreler’ oyunu 17 ve 22 Mayıs’ta, Kerem Alışık’ın başrolünde olduğu ‘Küheylan’ tiyatro oyunu 17 Mayıs’ta seyircilerle buluşacak. 26 Mayıs’ta Cenk Rofe ve Neslihan Yeldan’ın başrolünde olduğu ‘No Name’ Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ ise 28 Mayıs’ta Maximum Uniq’te sahnede olacak.

Yenenler ve Berfu Yenenler’li ‘Çift Terapisti’ ise 8 Mayıs’ta misafirlerini kahkahaya boğacak. ‘Dna Dans Topluluğu – SINIRLAR’ projesi Koruncuk Vakfı yararına 11 Mayıs’ta Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak. 3 Mayıs’ta son dönemin başarılı seslerinden Bengü Beker, 4 Mayıs’ta Hollanda’lı Dj Maddıx, elektronik müzik tutkusunu doktorasıyla bir üst seviyeye taşıyan Max Cooper, benzersiz şovuyla 10 Mayıs’ta kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

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MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA KAPILARINI AÇIYOR

‘Maximum Uniq Açıkhava’ Maslak’ta, şehrin kalbinde, yemyeşil bir dokunun içinde, tarihi

köşklerle süslenmiş, ayrıcalıklı ortamında, sanatseverleri birbirinden keyifli ve eğlenceli kültür - sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Simge Sağın, Okay Barış ve daha birçok sürpriz sanatçı dostlarıyla birlikte 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da izleyicilere unutulmaz bir Hıdırellez Festivali yaşatacak.

Buse Terim’in Baby On The Fest etkinliği, çocuklara yönelik çeşitli workshopların, atölyelerin, alışverişin, yoga, dans ve müziğin kısacası anne ve çocuğa dair her şeyin olduğu sürprizli bir anne çocuk festivali 11 ve 12 Mayıs’ta Maxımum Uniq Açıkhava’da olacak.

Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Corey Taylor, 26 Mayıs akşamı uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak.