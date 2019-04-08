Son 5 yılda dünyada hızla yayıldığı bildirilen candida mantar enfeksiyonunun fazla antibiyotik kullanımı nedeniyle insan vücudunda direnç kazandığı ve enfeksiyonun yol açtığı ölümcül vakalarda artış olduğu kaydedildi.
New York Times gazetesindeki habere göre, enfeksiyona yol açan mantar ABD’nin New York, New Jersey ve Illinois eyaletlerindeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından ‘önemli tehdit’ kategorisinde listelendi.
EN FAZLA O KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR
DHA'nın haberine göre; haberde sağlık uzmanlarının gereğinden fazla antibiyotik kullanımının, ilaçların etkisini azalttığı ve insan vücudunun bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dirençsiz olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.
Bir çeşit maya mantarı olan ‘candida auris’ mantarının, yenidoğanlarda, yaşlılarda, sigara içenlerde, şeker hastalarında ve bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişilerde daha fazla görülebileceği ifade edildi.
İngiltere’deki Imperial College’den Matthew Fisher, gazeteye yaptığı açıklamada, bu enfeksiyona yakalanan hastaları mantar önleyici ilaçlarla tedavi etmek zorunda olduklarını söyledi.
SAĞLIKLI İNSANLARA YAYILABİLİR
Diğer yandan bilim insanları daha etkili ilaçların geliştirilmemesi halinde bu enfeksiyonun daha sağlıklı insanlara da yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.
Habere göre, ABD’de yılda 2 milyon kişi antibiyotiklere karşı direnç gösteren enfeksiyonlara yakalanıyor ve 23 bini bu enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybediyor.
Candida auris mantar enfeksiyonun elden ele, hastanelerde araç ve gereçlerden, şehirler arası taşınan etlerden, tarlalardan toplanan sebzelerden, yolculuk eden kişilerden, hastanelerden veya hastalardan kolaylıkla yayılabildiği belirtildi.
Haberde enfeksiyona yakalanma belirtileri ateş, ağrı, ve aşırı yorgunluk olarak gösterilirken kişinin sağlıksız olması durumunda bu belirtilerin ölümcül olabileceği ifade edildi.
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