Maya Perest’ten hit şarkı: 'Beni sever miydin'

Uzun zamandır dikkatleri üzerinde toplayan Maya Perest, şarkılarıyla dinleyicilerin yüreğine dokunmaya devam ediyor. Sanatçının, yeni hit şarkısı 'Beni sever miydin', Sony Music Türkiye etiketiyle 28 Şubat’ta dinleyicilerle buluşuyor.

REKLAM

Maya Perest; "İlişkide tarafların görülmesini istemediği yanlarını yazmak istedim. 'Beni bu halimle görseydi, beni sever miydi' sorusunu hep merak etmişimdir. Bu hisle besteledim şarkıyı" diyor ve ekliyor; "Aranjmanı ve prodüksiyonu Burak Bedirli yaptı. İlk defa bir arada çalıştığım, tarzıma farklı bir dokunuş katan güçlü bir isim. Arabesk tınılar taşıyan bu şarkı benim için de bir ilk. Ruhumda ve şarkılarımda hep bir arabesk taşıdığımı biliyordum. O yanım ilk kez bu şarkıda belirgin oluyor"