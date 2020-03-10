Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı! Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyon şikayetleri nedeniyle iki gündür antrenmanlara çıkmazken Çin'den yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) şüphelenen kulüp doktorları, Fransız yıldızı yoğun bir tedavi altına almıştı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe'te yer alan habere göre Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı.

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Haberde çıkan ilk bulguların Mbappe'nin koronavirüs geçirmediği şeklinde olduğu belirtildi. Mbappe'nin önlem olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund karşılaşmasında forma giymesinin düşünülmediği de belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM NE?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1) 7 Mart'ta oynanacak Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Fransa'da son olarak kültür bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalanmıştı. Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini, vaka sayısının da 372 artarak bin 784'e yükseldiğini belirtmişti. Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86'sının da durumunun ağır olduğunu söyledi.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçlara 15 Nisan'a kadar seyirci alınmayacağını duyurdu. Maracineanu, müsabakalarda en fazla 1000 kişinin bulunabileceğini ifade etti.

16 YAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Kylian Mbappe, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla da futbolseverlerin dikkatini çekti. Futbola antrenörlük yapan babası Wilfried'in teşviğiyle AS Bondy takımında 7 yaşındayken başlayan Mbappe, Nicolas Anelka, Louis Saha, William Gallas, Blaise Matuidi, Olivier Giroud ve Thierry Henry gibi yıldız futbolcuların yetiştiği dünyaca ünlü Fransa'nın Clairefontaine akademisinde eğitimine devam etti.

Valencia ve Real Madrid'in radarına üstün yetenekleri nedeniyle küçük yaşlarda giren Kylian Mbappe, tercihini Monaco'dan yana kullandı ve kulübünün alt yaş kategorilerindeki takımlarda forma giymesinin ardından 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

İlk lig maçına Caen karşısında 16 yaş ve 347 günlükken çıkan Fransız oyuncu, Monaco'nun yeni teknik direktörü eski yıldız futbolcu Thierry Henry'nin rekorunu 21 günle geçerek Monaco'nun ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

MONACO'YU ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Yüksek hızı, estetik çalımları, isabetli pas, orta ve şutları ile komple bir oyuncu görüntüsü sergileyen Kylian Mbappe, ilk çıkışını 2016-17 sezonunda gösterdi.

Monaco, ligin en iddialı ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) geçerek 17 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzanırken o dönem henüz 17 yaşındaki Mbappe, çoğu maça sonradan girmesine rağmen 15 gol ve 11 asistlik performansıyla başarıya doğrudan katkı sağladı.

Takımının aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalmasında da büyük pay sahibi olan Mbappe, ilk kez çıktığı organizasyonda 6 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

PSG BONSERVİSİNE 180 MİLYON EURO ÖDEDİ!

Bu başarılarının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Mbappe, 180 milyon Euro karşılığında 2017 yılında PSG'nin yolunu tuttu. Aynı sezon 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Neymar'ı da kadrosuna katan PSG'de Mbappe, futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

PSG'de ilk yılında şampiyonluk yaşayan Fransız yetenek, sezonu 21 gol ve 15 asistle tamamladı. Geçen sezon Fransa Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yıldızını iyice parlattı.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ!

Fransa'nın kupaya uzandığı şampiyonada Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann ile 4'er kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını paylaşan Kylian Mbappe, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'nun kazanamadığı "Dünya Kupası apoletini" henüz 19 yaşındayken elde eden Mbappe, turnuvada kırdığı rekorlarla da gündeme geldi.

Takımının son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile maçın kahramanı olan Kylian Mbappe, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.

Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği final maçında takımının son golünü ağlara yollayan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu da oldu.