Corona Virüsü nasıl bulaşır? Corona Virüsü belirtileri nelerdir? Corona Virüsünden korunma yolları neler? soruları vatandaşların gündeminde. Corona Virüsü, Avrupa ülkeleri başta olmaz üzere Türkiye'nin sınır komşularında etkisini göstermeye devam ediyor. Her gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. İşte Corona Virüsü ile ilgili detaylar...

CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Şu an için bilinen, enfekte olgularda boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve yorgunluk ile seyreden soğuk algınlığına yol açarlar ayrıca solunum güçlüğü yakınmaları olup, ağır olgularda ise solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hatta ilerleyen daha ciddi vakalarda hayatı tehdit eden multi organ yetmezliği gelişebilmektedir. Ayrıca insanlarda soğuk algınlığından akciğerin iltihaplanmasına sebep olan zatürreye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına da sebep olurlar.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Corona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirilerine göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünden Nasıl Korunmalıdır? Sorusuna ise şu şekilde bir liste ile cevap vermiştir.

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

Özellikle el hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın gerekli olduğu,

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

Eğer corona virüsüne yakalandıysanız, sağlıklı insanlarla mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kâğıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan özellikle kaçınmanın gerekli olduğunu,

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

Özellikle hasta kişilerin mümkünse kalabalık ortamlara girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun maske ile kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

COVID-19 | CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler bilimsel olarak COVID- 19 olarak adlandırılan Corona (Korona) virüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. En son keşfedilen koronavirüs, koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.