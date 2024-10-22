28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar yarım gün tatil olacak. Öğleden önce eğitim devam ederken, öğleden sonra öğrenciler tatil yapacak.