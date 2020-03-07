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MEB'den duyuru: 2020 Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Belli oldu

Nisan tatili ne zaman başlıyor sorusu ister istemez öğrencilerin merak ettiği gibi velilerde merak ediyorlar. Ayrıca Nisan ara tatilinin ardından okulların kapanmasına da az bir zaman kalacak. Peki merak edilen, Nisan ara tatil ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'den gelen açıklamalar

nisan ara tatil

2020 Nisan ara tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Nisan ayında ikinci ara tatile girecek öğrenciler ardından yaz tatili için geri sayıma geçecek. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapıyor. Peki Okullar ne zaman kapanıyor 2020? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili 19 Haziran'da başlayacak. Okullar bu tarihte kapanacak. 11 haftalık yaz tatili öğrencileri bekliyor olacak.

2020 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

15 tatilin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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