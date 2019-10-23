Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karneleri ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak çalışmaya göre karneler tek sayfa olmayacak ve not değerlendirmesinin yanı sıra öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgiler de yer alacak.

Yeni karneler için Avrupa ülkelerindeki örnekler incelenirken, konuyla ilgili uzman görüşleri alındı. Planlanan değişiklikler hayata geçirilirse karneler artık tek sayfa olmayacak. Karnelerde sadece not değerlendirmeleri yer almayacak, öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgilere de yer verilecek. Karnelerde öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili 'Ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?' sorularına yanıt bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın bu eğitim öğretim yılını kapsamadığına dikkat çekilerek, "Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.