2025-2026 yılının başlamasıyla birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2025-2026 yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? İşte, merak edilen detaylar...