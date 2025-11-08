Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı

        MEB'in 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:33 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB 2026 yılı sınav takvimini yayımladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

        Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı 18-19 Temmuz 2026'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı ise 19-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

        2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak. 2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.

        REKLAM

        Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da, MEB Görevde Yükselme Sınavı 7 Şubat'ta, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 8 Şubat'ta yapılacak.

        Bilgisayar tabanlı değerlendirme yoluyla 30 Mart-24 Nisan 2026 tarihlerinde TIMSS 2027 Pilot Uygulaması, 13 Nisan-15 Mayıs 2026'da Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması, ABİDE 2026 Uygulaması ile PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması gerçekleştirilecek.

        Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026 Uygulaması 13 Nisan-22 Mayıs'ta, Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması 20 Nisan-22 Mayıs'ta düzenlenecek.

        Haftanın her günü 81 il ve ilçelerdeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle uygulanacak sınavlar ise şunlar:

        "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı, Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları, Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı, Denklik Seviye Tespit e-Sınavı."

        2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ne "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli