        Haberler Bilgi Yaşam MEB ortak sınav tarihi: MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

        MEB ortak sınav tarihi: MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

        2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ortak yazılı sınavların tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde uygulanacak ortak sınavların bu dönem hangi günlerde gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Giriş: 20.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:24
        1

        MEB ortak sınav tarihleri duyuruldu. Takvime göre, yeni dönemde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda toplam 10 ortak sınav gerçekleştirilecek. İşte, MEB ortak sınav tarihi

        2

        MEB ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

        Takvime göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavları Kasım 2025’te; 7'nci sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8'inci sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9'uncu sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        2'nci dönem 1'inci yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6'ncı sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6'ncı sınıf ve 8'inci sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10'uncu sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

        3

        2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7'nci sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

        Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak. Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

