MEB ortak sınav tarihleri: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? İşte, MEB 2.dönem ortak sınav tarihleri
MEB ortak sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Peki MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
MEB ORTAK SINAV TAKVMİ
İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.