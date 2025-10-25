Habertürk
        MEB "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığını yayımladı

        MEB "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığını yayımladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığının yayımladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:47
        MEB "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığını yayımladı
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda MEB tarafından hazırlanan, "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)", yapay zekanın eğitimde etik ve sorumlu kullanımını hedefleyen stratejik bir yol haritası sunuyor.

        Bu kapsamda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bünyesinde, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığı yayımlandı.

        Kitapçık, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemine güvenli ve sorumlu biçimde entegre edilmesini amaçlıyor.

        Ayrıca kitapçık, öğrenme öğretme süreçlerinde fırsat eşitliği, veri güvenliği, etik değerler ve insan merkezlilik ilkeleri çerçevesinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair öneriler de içeriyor.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla şekillendirilen kitapçıkta, teknolojiyi merkeze alan değil, insanın ihtiyaç ve değerlerini odağına alan bir yaklaşım yer alıyor.

        Kitapçıkta, yapay zeka uygulamaları eğitim süreçlerinde araç olarak konumlandırılırken, kişinin yalnızca akademik değil, toplumsal yaşamla uyumlu, çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde ele alınıyor.

        Bu kapsamda, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil sosyal, duygusal ve etik yönlerden gelişimleri de gözetilerek, "değer temelli bir dijital dönüşüm kültürü" teşvik ediliyor. Bu yaklaşımla, eğitimde teknolojik ilerlemenin, "insan onuru, adalet ve fırsat eşitliği" ilkeleriyle bütünleşmesi hedefleniyor.

        Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler gibi tüm eğitim paydaşlarına yönelik etik kullanım önerilerinin yer aldığı kitapçıkta, aynı zamanda farkındalık oluşturma, sorumlu teknoloji kullanımı ve eleştirel dijital okuryazarlık kültürü geliştirme hedefleri de vurgulanıyor.

        "Yapay Zeka Etiği Tavsiyeleri" kitapçığına Bakanlığın sitesinden ulaşılabiliyor.

