Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Bu mücadelede rakiplerine göre Başakşehir'in en büyük kozu geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi Edin Visca. Turuncu-lacivertli formayla 8. sezonunu geçiren Boşnak futbolcu, geldiği günden beri performansını sürekli yükselten nadir isimlerden. Paşa karşısında da 1 gol atıp, 1 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, elde edilen galibiyetle yine en ön sırada yer aldı. Orta sahada hareketliliği sağlayan, kanatlardan aldığı toplarla hem golü koklayıp hem de takım arkadaşlarına gollük paslar veren Visca, tüm bu özellikleriyle Abdullah Avcı'nın oyun sisteminin de değişilmez parçası.
Süper Lig'de geride kalan 19 haftada bin 699 dakika sahada kalarak 8 gol, 8 asist yapan Edin Visca, takımının en fazla gol atan ve asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Visca, Başakşehir'in yeniden lige yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren ise 50 gol, 34 asiste ulaştı.
Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Robinho da ligin ilk yarısında Sivasspor'da 8 gol atmıştı. Aynı zamanda Brezilyalı futbolcu, dün akşam Kasımpaşa karşısında Visca'nın attığı golün asistini yapan isimdi.
DEĞERİNE DEĞER KATIYOR
Başarılı grafiğiyle değerini her geçen gün daha da arttıran 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 11 milyon Euro. 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak 11 milyon Euro yaptı. 2018'in Aralık ayında 10 milyon Euro ile ligin en değerli 8. oyuncusu konumunda bulunan Visca, yeni yılda ise 11 milyon Euro'luk bedelle Moses, Ljajic ve Ndiaye'nin ardından piyasa değeri en yüksek 4. oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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